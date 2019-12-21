Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor

Galatasaray maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray eksiklerin çokluğu nedeniyle İzmir deplasmanına 17 kişilik oyuncu kadrosuyla çıktı.

Galatasaray maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray eksiklerin çokluğu nedeniyle İzmir deplasmanına 17 kişilik oyuncu kadrosuyla çıktı. Sarı kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Jimmy, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giymedi. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın yerine orta sahada kaptan Selçuk'a 11'de şans verdi. Galatasaray'da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.

Ev sahibi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha Poko ve stoper Atınç'ın yanı sıra cezalı sol bek Berkan forma giyemedi. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin Göztepeli futbolsever Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldururken, 400 kadar Galatasaraylı futbolsever de kale arkasından takımlarını destekleri. Maçtan önce her iki tribün de oyuncuları tek tek çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu.İzmir emniyeti stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Bileti bulunmayan kişiler stat çevresine dahi yaklaştırılmadı. Polis, Göztepeli ve Galatasaraylı taraftarların karşı karşıya gelmemesi adına büyük çaba sarf etti. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Göztepe ile oynanan maçta 350'nci kez sarı kırmızılı formayı terletti.


Galatasaray, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 02:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]