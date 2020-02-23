Galatasaray maçından notlar

- Hasan Ali 11'de yer aldı

-Sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu eksik

-17 yıl sonra Volkan'sız

-Taraftarlardan koreografi

İki takım futbolcularından tepki

-Sheffield United menajeri Wider ile Lugano Kadıköy 'de

Falcao ve Belhanda ilk 11'e geri döndü

Mustafa AKIN/ İstanbul, –

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlendi.

HASAN ALİ 11'DE YER ALDI

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında ilk 11'de yer aldı. En son 6 Aralık 'ta Gençlerbirliği ile oynanan lig mücadelede forma giyen Hasan Ali, ZTK'da GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta 45 dakika sahada yer almıştı. Sakatlık sonrası riske edilmeyerek dinlendirilen Hasan Ali, Galatasaray mücadelesiyle kendisine 11'de yer buldu.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues 'in yanı sıra sarı kart cezalı Luis Gustavo, sarı-kırmızılı ekip ile oynanan derbide forma giyemedi.

17 YIL SONRA VOLKAN'SIZ

Fenerbahçe formasını ile 2003 yılında giyen Volkan Demirel , 17 yıl sonra Galatasaray derbisinde yer almadı. Futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik heyete geçen Volkan Demirel, geride kalan süre zarfında ilk kez Galatasaray'a karşı kalede yer alamadı.

TARAFTARLARDAN KREOGRAFİ

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, koreografi gösterisinde bulundu. Okul Açık Tribünü'nde açılan 'Rocky & Muhammed Ali ' pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan 'Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz' pankartı yer aldı.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARINDAN ALMANYA TEPKİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray futbolcuları sahaya ırkçılığı kınayan pankartla çıktı. Almanya 'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını protesto etmek amacıyla iki takım futbolcuları sahaya "#YeterArtık Esreicht" "#Hanau" yazılı pankartlarla çıktı.

FALCAO VE BELHANDA İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

ÜLKER STADYUMU KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ıı konuk ettiği maçta tüm biletler satışa çıkar çıkmaz tükenirken, mücadele derbi kapalı gişe oynandı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

SHEFFİELD UNİTED MENAJERİ WİDER İLE LUGANO KADIKÖY'DE

Sheffield United menajeri Chris Wilder ile Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Lugano, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'ye destek olmak için Kadıköy'e geldi. Wilder, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin davetlisi olarak maçta yer aldı.