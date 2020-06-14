Galatasaray maçından notlar

GALATASARAY 91 GÜN SONRA YENİDEN SAHADA

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde son olarak 15 Mart'ta, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 91 gün aradan sonra yeniden maça çıktı. Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak da tribünde maske takarak karşılaşmayı izledi. Mücadeleyi Rize Valisi Kemal Çeber, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile diğer protokol üyeleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak izledi.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan stoper Marcao ile yabancı kontenjanına takılan Jesse Sekidika'nın yanı sıra Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.Marcao'nun yerine ise ilk 11'de Ahmet Çalık yer aldı.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Rize deplasmanı öncesi 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Ryan Donk , Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük bu maçta kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

TEKNİK HEYET VE HAKEMLER MASKELİ

Her iki takım teknik heyeti sahaya maskeleri takılı olarak çıktı. Karşılaşmanın hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam , Serkan Çimen ve Turğut Doman da ısınma hareketleri için sahaya maskeli çıktı. Saha kenarındaki görevlilerin de sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 3 EKSİK

Çaykur Rizespor 'da sakatlığı bulunan Aminu Umar ve Muhammed Abrahun ile kart cezalısı olan Fernando Henrique Boldrin kadroda yer almadı. Orta saha oyuncusu Boldrin'in yerine Tunay Torun kadroya alındı. Hafif sakatlığı bulunduğu için riske edilmeyen kaleci Gökhan ise yedeğe alınırken, yerine Tarık Çetin kalede görev aldı.

STATTA 335 KİŞİ YER ALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesi hakem, futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ile görev alan basın mensupları, sağlık personeli, güvenlik ve stat görevlileri ile top toplayıcılardan oluşan kişilere koronavirüs testi yapıldı. Tüm görevlilerin test sonuçları negatif çıktı. Çaykur Didi Stadyumu'nda protokol, futbolcu, teknik heyet, yönetici ve görevlilerle birlikte 335 kişi yer aldı.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Stadyuma maskeli bir şekilde alınan kişilerin ateş ölçümleri de yapıldı. Sahada görevli top toplayıcılar ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske ile görev alırken, kağıt havlu ve dezenfektan ile saha kenarında bekledi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Türk futbolunun ve Gaziantepspor 'un efsane isimleri arasında gösterilen Talat Özkarslı bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki eski milli futbolcu Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Karşılaşma öncesi Özkarslı ve koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu 'nca tribüne 'Sağlık çalışanlarına minnettarız' yazılı pankart asıldı.

- Rize