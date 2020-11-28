Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti.
Galatasaray, zorlu Rize deplasmanına 8 oyuncusundan yoksun geldi. Galatasaray'da Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Arda Turan, Okan Koçuk ile sakat olan Marcelo Saracchi, Fernando Muslera ve Radamel Falcao bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan, Galatasaray forması ile eski takımına karşı ilk 11'de başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen haftaki kadrodan sakatlığı bulunan Saracchi yerine sol bekte Emre Taşdemir'e şans verdi. Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ve Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da tribünde yerini aldı.RİZE'DE DEĞİŞLİKLİK YOKÇaykur Rizespor'da son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden tek değişiklik yapıldı. Yeşil-mavililerin teknik direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray karşısında Onur Bulut yerine Braian Samudio'ya ilk 11'de şans verdi. Loic Remy'de yedek kadroda yer aldı.MARADONA İÇİN SAYGI DURUŞU
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle karşılaşma öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- Kaynak: DHA
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