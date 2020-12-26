Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar

26.12.2020 19:03
Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasıda Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı.

Süper Lig'in 15. haftasıda Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban'ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı'ya görev verdi.

Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla ilk büyük karşılaşmasına çıktı.

-Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.

Marcao, döndü

Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.

Luyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.

Falco, 8 maç sonra

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi.

Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Takımın başında sahaya Levent Şahin çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza nedeniyle takımın başında görev yapamadı.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında da yer almayan Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında görev aldı.

Kadroda 2 değişiklik

Sarı-kırmızı takım, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.

Statta müzik sesi yok

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı.

Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer'in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.

Yusuf Yazıcı da izledi

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Yazıcı, ardından Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


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