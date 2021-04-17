Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da devre arasında İngiltere'nin Brentford takımından gelen 21 yaşındaki forvet Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez 11'DE sahaya çıktı. Genç oyuncu Galatasaray'ın Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakalarda oyuna sonradan dahil olmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim golcüler Falcao ve Mohamed'in yokluğunda Halil'e şans verdi.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da cezalı oyuncular Donk ve Babel ile sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Mohamed İzmir'de forma giyemedi. Terim, bu maça 8 değişiklik yaparak çıktı. Galatasaray'da Göztepe'ye karşı Yedlin'in yerine Şener, Donk'un yerine Luyindama, Ömer'in yerine Saracchi, Etebo'nun yerine Taylan, Emre Akbaba yerine Emre Kılınç, Babel'in yerine Feghouli, Oğulcan'ın yerine Kerem ve Mohamed yerine de Halil görev yaptı.

ALBAYRAK OYUNCULARI KARŞILADIGalatasaray'da yönetimde yaşanan krizlerin ardından İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, takımı yalnız bırakmadı. Albayrak, oyuncuları stat girişinde karşıladı. Tek tek oyunculara başarılar dileyen Abdürrahim Albayrak ardından protokol tribünündeki yerini aldı.

STOPERDE BERKAN OYNADIEv sahibi Göztepe'de kritik karşılaşmada koronavirüse yakalanan stoper Alparslan Öztürk, sakatlığını bulunan Marko Mihojejevic ve hafta içinde kulüple yollarını ayıran Titi takımdaki yerini alamadı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik patron Ünal Karaman, savunmanın göbeğinde Atınç'ın yanında sol bek Berkan Emir'e şans verdi. Berkan'ın yerine defansın solunda ise Dzenan Burekovic görev yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman geçen hafta Hatayspor'la oynanan maçın kadrosundan iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam Alpaslan'ın yokluğunda Burekovic'e formayı verirken, Tripic'i yedeğe çekip Ndiaye'yı 11'desahaya sürdü.

İKİ TAKIMIN 67'NCİ RANDEVUSUTürk futbolunun iki önemli sarı-kırmızılı kulübü 67'nci kez karşı karşıya geldi. Tarafların geride kalan 66 karşılaşmasında Göztepe sahadan 13 kez galip ayrıldı. İstanbul ekibi 38 mücadeleyi kazanırken 15 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ve Galatasaray İzmir'de ise 33'üncü kez kozlarını paylaştı. İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi taraftarı önünde 10 kez gülerken, Galatasaray 16 maçı kazandı. 10 randevu ise berabere sonuçlandı. Göztepe geçtiğimiz sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı ise Galatasaray 3-1 kazandı. Galatasaray, ilk kez Göztepe'nin yeri evi Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıktı.KARAMAN İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

Ünal Karaman ile Fatih Terim 5'inci kez teknik adam olarak birbirlerine rakip oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman daha önce Trabzonspor ve Çaykur Rize'nin başında Terim'e karşı ter döktü. Ünal Karaman sahadan 2 kez galip ayrıldı. Bir maç beraberlikle biterken, 1 müsabakayı Fatih Terim kazandı. Karaman daha önce Fatih Terim'e karşı ev sahibi olduğu 3 maçı da kaybetmedi.