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Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray maçından notlar

21.07.2021 22:09
Galatasaray maçından notlar, System.String[]

Kerem Aktürkoğlu, santrfor olarak maça başladıAlpaslan ve Aytaç ilk kezRoger Schmidt, PAOK maçı ilk 11'ini değiştirmediPSV'de 3 isim ilk kezTaraftarlardan yoğun ilgiSerhan TÜRK / EINDHOVEN(Hollanda), - Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV'ye konuk oldu.

Kerem Aktürkoğlu, santrfor olarak maça başladı

Alpaslan ve Aytaç ilk kez

Roger Schmidt, PAOK maçı ilk 11'ini değiştirmedi PSV'de 3 isim ilk kezTaraftarlardan yoğun ilgiSerhan TÜRK/ EINDHOVEN(Hollanda), - Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV'ye konuk oldu. Philips Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetti. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun ilk resmi maçına, Muslera - Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda Turan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel ilk 11'i ile çıktı.KEREM AKTÜRKOĞLU, SANTRFOR OLARAK MAÇA BAŞLADIGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV karşısında forvet bölgesinde sürpriz bir tercihte bulundu. Deneyimli teknik adam, hafif sakatlığı bulunan ama son antrenmanda takımla birlikte çalışan Radamel Falcao ile birlikte Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i yedek kulübesinde maça başlattı.Terim, en ileride genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.TERİM'DEN ÜÇLÜ SAVUNMAFatih Terim, PSV karşısında tercihini üçlü savunmadan yana yaptı. Tecrübeli teknik adam, savunma üçlüsünü Marcao, Alpaslan Öztürk ve Christian Luyindama'dan oluşturdu. 4'lü orta sahanın solunda Ömer Bayram, sağında Jesse Sekidika görev alırken orta ikili ise Emre Kılınç ve Aytaç Kara'dan oluştu. İleri üçlüde ise Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Arda Turan görev aldı.ALPASLAN VE AYTAÇ İLK KEZGalatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara, PSV karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.ROGER SCHMIDT, PAOK MAÇI İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİPSV Teknik Direktörü Roger Schmidt ise Hollanda ekibinin 14 Temmuz'da PAOK'a karşı oynadığı maçta sahaya çıkan ilk 11'i bozmadı. Deneyimli teknik adam, ilk 11'ini Drommel- Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi'den oluşturdu.PSV'DE 3 İSİM İLK KEZPSV'de Galatasaray karşısında ilk 11'de forma şansı bulan üç isim ilk kez Hollanda ekibinin formasını giydi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan oyunculardan Joel Drommel, Phillipp Mwene ve Andre Ramalho, teknik direktör Roger Schmidt tarafından ilk 11'de görevlendirildi.TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Öte yandan PSV-Galatasaray mücadelesi kapalı gişe oynandı. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren Hollandalı taraftarlar, satışa çıkan 23 bin 500 bileti, 3 gün önceden tüketti.


Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Hollanda, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


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