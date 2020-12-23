Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
15'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:26 ARALIK CUMARTESİ16: 00 Göztepe - Fatih Karagümrük 19: 00 Trabzonspor - Galatasaray (Halil Umut Meler)27 ARALIK PAZAR13: 30 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor (Sarper Barış Saka)16: 00 Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mustafa Öğretmenoğlu)16: 00 Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya)19: 00 Medipol Başakşehir FK - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)28 ARALIK PAZARTESİ 16: 00 Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor (Cüneyt Çakır)16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor (Burak Şeker)19: 00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)19: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Ramazan Keleş)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika Spor