Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
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Galatasaray maçının ardından

23 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün kupanın ilk ayağında oynadığımız oyun beni ve teknik ekibimizi memnun etti. Futbolcularımız iyi mücadele etti. İyi savaştılar, çok koştular bugün. Yakaladığımız pozisyonlardan ikisini iyi değerlendirip, maçı 2-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Tabii önümüzdeki hafta oynanacak ikinci bir maç var. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok. Aynı mücadeleyi, isteği, arzuyu, yarı finale adımızı yazdırmamız için önümüzdeki hafta da İstanbul'da göstermemiz gerekiyor" dedi.

FATİH TERİM: DAHA İYİ OYNAMALIYDIK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise konuşmasına Aytemiz Alanyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek başladı. Maçı değerlendiren Terim, şu ifadeleri kullandı: "Bize gelince 7-8 değişik arkadaşımızla çıktık ama bundan kupayı önemsemiyoruz manası çıkmasın. Çünkü biz buna zorunluyduk, rotasyon yapmaya mecburduk. Çünkü bazı arkadaşlarımız baya yorgundu hafta sonu için, bazılarının hafif sakatlıkları vardı. Mecburduk rotasyon yapmaya. Buna rağmen oyuna iyi başlayan taraf bizdik. Direkten döndü, döndük biz direkten döneni yedik. İki duran toptan yedik. Daha iyi oynamalıydık. Yani şans verdiğimiz arkadaşlarımız daha da iyi oynamalıydı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul'da göreceğiz. Kolay bir skor değil altından kalkması, ama Galatasaray her şeyin altından kalkacak kapasitede bir takım. Hayırlısı bakalım, bakacağız göreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut'un açıklamaları

Fatih Terim'in açıklamaları


Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
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