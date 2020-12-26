Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray maçının ardından

26.12.2020 21:57
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Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyun disiplininden kopmanın Trabzonspor'a yakışmadığını söyledi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyun disiplininden kopmanın Trabzonspor'a yakışmadığını söyledi.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısı üzerinden nasıl çıkacaklarını planladıklarını, çalıştıklarını, ilk yarının istedikleri gibi gittiğini ifade ederek, "İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdik. Hiç beklemediğimiz anda savunmanın merkezini boşalttığımız anda kaleci kurtardı ancak sonrasında gol yedik. Belki de 7 haftalık sürecin daha iyi oyunuydu. İkinci yarı oyuna tekrar ortak olacağımız dönemde kalemizde gol gördük. Oyun, oyuncuya da bize de iyi hissettiriyordu. Ancak ikinci golü yememiz kopukluklar oluşturdu. 2-3 pastan sonra kaybettiğimiz toplar, final pasları, oyundan kopma Trabzonspor'a yakışmadı. Oyun disiplininden kopmak Trabzonspor'a yakışmadı. 2-0'dan sonra anları doğru yaşamamız lazım. Oyuna her an ortak olabilirdik ki o fırsatlar ilk iki devrede önümüze çıktı. İlk yarı oyun daha iyiydi, ikinci yarı golden sonra kopukluklar oldu ama fırsatlar vardı, kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısının olmasından hamlelerde bir takım durumumuzu netleştirmiyor. Bugün kaybettik. Beni üzen tarafı ikinci golden sonra kabullenmiş durum. Trabzonspor, bunu kabullenmez, bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekuban ve Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların önemli oyuncular olduğunu vurgulayan Avcı, bu oyuncuların kadroda yer almamalarının seçeneklerini azalttığını kaydetti.Avcı, şampiyonluk yarışına ilişkin ise, "Tabelaya, sıralamaya değil, sadece Trabzonspor'un her hafta parça parça kazanmasına odaklandık. Bugüne kadar bu doğru gitti. Bundan sonra da bıraktığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.LEVENT ŞAHİN: DERSİMİZE İYİ ÇALIŞMIŞTIK, BİZİM İÇİN RAHAT BİR MAÇ OLDUGalatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin ise, oyunu iyi domine ettiklerini belirterek, "Trabzon futbol şehri. Bütün takımlar için burası zor bir deplasmandır. Biz de gelmeden bunun böyle olduğunu  biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda bizim adımıza rahat bir maç geçti. Bunun en büyük etkeni saha içinde ve oyuna dahil olan arkadaşların taktik anlayışı içerisinde en iyisini gayretleriyle birlikte yeteneklerini birleştirerek sahada yer almalarıydı. Birince devrenin sonlarına doğru ve ikinci yarının ilk 10 dakikası içerisinde gol geldi. Ama genele baktığımızda bugün için dersimizi iyi çalışmıştık. Taktik anlayışı sahaya iyi yansıttık. Bence oyunu domine eden takım Galatasaray'dı" dedi.

Şahin, Oğulcan, Arda ve Falcao'nun form durumlarına ilişkin soruya ise, "Oğulcan ile birlikte hangi oyuncuya ihtiyaç duyduğumuz da ve hangi oyuncuyu oynatmaya karar verdiğimizde sahada elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün öne çıkan Oğulcan'dı. Bundan sonra da hangi arkadaşımıza görev verilirse aynı şekilde sahada yer alacaktır diye düşünüyorum. Arda Turan, üstüne katarak gidiyor. Tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi. Arda'nın olması saha içinde ve saha dışında Florya'da çok büyük enerji. Saha içerisinde de bu görünüyor. Falcao, uzun bir aradan sonra ilk kez kadroda yer aldı. Zamanla kendi formunu bulmak için inanılmaz antrenmanlar içerisinde. Belli bir sürece ihtiyacı var. Onu da tamamladığında diğer arkadaşlar gibi güçlü bir Falcao göreceğiz diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

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Kaynak: DHA

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