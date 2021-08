Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Marcao ile Kerem arasında yaşanan tartışmayla ilgili Terim, "İlk maçımızda ben de maçla ilgili konuşmak isterdim. Yaşantımız boyunca her şeyi gördük diyemeyiz. Böyle olaylarla karşılaşabiliriz. Yöneticiler, sporcular ve bizler zaman zaman yükselebiliriz. Zaman zaman tartışmalar olabilir ama bu kısa sürede tatlıya bağlanır. Yorgunluğumuza mı farklı gelip gelip liderliğimize mi yanalım. Asıp kesmek kolay ama bunu yönetebilmek önemli. Bizler, yöneticilerimiz ve başkanımız gereğini yapacaktır. Bazen adrenalin yükselmesiyle bunlar olabiliyor. Neden Marcao bu kadar hiddetlendi anlamadım. Tabi ki bunu öğreneceğiz. Oturup bakacağız. Kimse böyle fevri davranamaz. Kerem'in hakkını koruyarak Marcao'yu da dinleyerek gereken neyse onu yapacağız. Kimse bundan kuşku duymasın. Öncelikle Kerem'in kendisinden ve ailesinden özür dileyerek başlayacağız. Olmasaydı iyiydi ama demek ki bunu da görecekmişiz. Kerem genç diye kimse ona haksızlık yapamaz. Olayın mağduru Kerem'dir. Bizde genç diye kimse ezilemez. Futbolcuların hepsi benim evladım gibidir. Diğer oyuncularımın hakları neyse Kerem de aynı haklara sahiptir. Bu olayın mağduru Kerem'dir. İlk özür Kerem'den dilenecektir" dedi.

"GEREĞİ YAPILACAK"Marcao ile Kerem tartışmasında gereğinin yapılacağını kaydeden Terim, şöyle konuştu: "Marcao soyunma odasında yoktu. Şimdi bunların hepsi benim evladım gibidir. Bundan emin olabilirsiniz. Kızarım da severim de ama orada mağdur Kerem. Dolayısıyla bir genç çocuğa, bir genç adama aleni destek vereceğim. Bunun için bir şeyi saklamaya da gerek yok ayrıca. Yani bizde genç diye kimse ezilmez. Böyle bir yaklaşımımız olmadı. O da onlar gibi bir birey. O da onlar gibi hakları olan futbolcu. Marcao böyle bir insan değil esasen. Hiç alakası yok. Hepimize sürpriz. Hepiniz Marcao'yu tanıyorsunuz. Sakin, oyunda belki tatlı sert oynuyor ama huy olarak klasik bir Brezilyalı. Devamlı gülen, espri yapan, neşeli, bağıran, müzik söyleyen bir adam. Bazen insanın olağanüstü halleri var. Onu da öyle düşünerek yaptığı bir şeyi akıl etmiyorum. Kerem'e bakış açımı anlatırken, onu da adaletsiz olarak bir kenara atmayı istemiyorum. İkisi de benim oyuncum. Yani yaşı büyük olması, yaşı küçük olana herhangi bir istenmeyen bir şey yapması manasına gelmediğini ifade etmeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle; şu anda verilmemesi gereken karar odur. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hangi karar çıkarsa çıksın gereği odur. Bizim adımıza demek. Burada özür dilenmesi gereken Kerem'dir. O bizim için bir bireydir. Yaşının küçük olması hiçbir şey ifade etmez."Atılan her gölün ve alınan her puanın önemini vurgulayan Terim, "Maça dönersek ilk 15 dakika hariç iyi oynayıp iyi bitirdik. Atılan her golün, alınan her puanın geçmişte ne kadar önemli olduğunu gördük. Meslektaşlarımızı aşağılamak değil, yakaladığımız fırsatları gol yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Galatasaray'a geldiğimde ilk maçı Giresunspor'a karşı oynadım. Ben de önemli yeri vardır. Giresunspor o zamanda iyiydi, şimdi de iyi, daha iyi olacaklarına inanıyorum. Süper Lig'e hoş geldin Giresunspor diyorum" diye konuştu."PROFESYONEL HAYAT NEYİ GEREKTİRİYORSA O OLACAKTIR"Falcao ve Feghouli'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya Terim, "Gitmelerine oynamaları engel değil hiç kimsenin. Bizim oyuncumuz, yeri geldiğinde kullanacağız ama bu arada teklif gelirse kimse için böyle bir mani yok. İkisinden de memnunum. İkisi de bizim değerli oyuncumuz. Yönetimimiz, başkanımız gerekli açıklamaları yapmıştır. Hep beraber konuşmuşturuz. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeri geldiğinde tabi oynayacak ama profesyonel hayat neyi gerektiriyorsa o olacaktır" yanıtını verdi."TFF'YE DE BU KONUDA ÇOK FAZLA ÇÖKMEYELİM"Rakip takımların taraftarlarının statlara alınmamasına yönelik karara ilişkin Terim, "TFF'nin rakip taraftarların alınmaması kararının muhakkak sağlam bir dayanağı vardır. Her halde orada seyahat etmenin sıkıntısı gibi bir takım sıkıntılar ona dayanıyordur. TFF'yi suçlamak ya da yanlış yapıyor demeyi ben doğru bulmuyorum. Çünkü görüyorsunuz, serbest diyorsunuz kimse maske takmıyor. Aşı olan gelsin diyoruz kimse aşı olmuyor. Haklı olarak inanın bana UEFA ve İskoçya seyahatimi bir anlatsam size, TFF'ye yüzde yüz hak verirsiniz. Nitekim yine gittiğimiz zaman yarın test oluyoruz, iner inmez tekrar teste giriyoruz. Onun için TFF'ye de bu konuda çok fazla çökmeyelim" açıklamasında bulundu.Terim, "Şu andan itibaren bizi 8 Eylül'e kadar bir bekleyin. Dolayısıyla ben burada da önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Herkesin verme durumu olabilir ama transfer yapma durumu olmadığı için tüm Avrupa'nın sanki bazı şeyleri yapacağız gibi ama oraya kadar da kafamızda bazı şeyler var. Tam oynayalım Randers ile oradan sonra daha rahat, gruplarda ne olur, nereye kadar gideriz, tahmin yapabiliriz" diyerek açıklamasını tamamladı.KELEŞ: KAZANMAK İSTİYORDUKGZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise ilk yarıda başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Oyundan memnun olduğunu belirten Keleş, "Sel felaketinden dolayı tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Lige iyi başlamak istiyorduk. Uzun süredir ligde değildik. Fakat eksikliklerimiz vardı tabi ki. Galatasaray, ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Fakat ilk bölümde başarılı mücadele vardı. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltılar bizi demorize etti. Eksikliğimizden dolayı bayağı bir problem yaşadık. 10 kişi kalmak da sorun yaşattı. Fakat Galatasaray da 10 kişi kaldıktan sonra dengeyi kurduk. Genel olarak oyundan memnunum. Çünkü dediğim gibi eksikliğimiz var. Günden güne iyi giden bir oyunumuz var. Kazanmak istiyorduk. Oyundan memnunum ama skordan memnun değilim. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Bundan sonra ona hazırlanacağız" ifadelerinde bulundu."BU MAÇTA HAKEM DENGELERİ SAĞLAYAMADI"Maçın hakeminin dengeleri sağlayamadığını kaydeden Keleş, "Kulüp olarak biz hakemler hakkında yorum yapmak istemiyoruz. Şimdiye kadar yapmadık, yapmayacağız. Geçen sene de yapmadık. Öyle bir kararımız var. Hakemlerde hata yapabilir ama bu maçta hakem dengeleri sağlayamadı diyebilirim ama tabi ligde daha çok maç yönetecektir, çok problem olacağını zannetmiyorum. Yani bu mağlubiyeti hakeme bağlamak bana yakışmaz. Biz öyle bir kulüp değiliz. Çünkü dediğim gibi onlar da, biz de hata yapıyoruz. Oyuncular hata yapabiliyor ama güzel, keyifli, zevk veren bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Sonuç olarak memnun değilim ama onu da inşallah takım uyumu birliktelik beraberliği sağladıktan sonra kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Keleş, son olarak transfere ihtiyaçları olduklarına dikkat çekerek, "Defans oyuncumuz yok. Zaten santrafor, iki tane de kenar oyuncu alacağız. Bir de sol bek oyuncuya ihtiyacımız var. En problemli olduğumuz yerlerden bir tanesiydi o, uğraştık ama net bir sol bekle anlaşamadık ama Emre istediğimiz oyunculardan bir tanesi. İnşallah transferi sonuçlandırabiliriz. Santrafor ve 2 tane kenara alıp yaklaşık olarak 4-5 tane daha transferle bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.