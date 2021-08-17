Üye Girişi
Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray maçının ardından

17.08.2021 01:53
Galatasaray maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Marcao ile Kerem arasında yaşanan tartışmayla ilgili Terim, "İlk maçımızda ben de maçla ilgili konuşmak isterdim. Yaşantımız boyunca her şeyi gördük diyemeyiz. Böyle olaylarla karşılaşabiliriz. Yöneticiler, sporcular ve bizler zaman zaman yükselebiliriz. Zaman zaman tartışmalar olabilir ama bu kısa sürede tatlıya bağlanır. Yorgunluğumuza mı farklı gelip gelip liderliğimize mi yanalım. Asıp kesmek kolay ama bunu yönetebilmek önemli. Bizler, yöneticilerimiz ve başkanımız gereğini yapacaktır. Bazen adrenalin yükselmesiyle bunlar olabiliyor. Neden Marcao bu kadar hiddetlendi anlamadım. Tabi ki bunu öğreneceğiz. Oturup bakacağız. Kimse böyle fevri davranamaz. Kerem'in hakkını koruyarak Marcao'yu da dinleyerek gereken neyse onu yapacağız. Kimse bundan kuşku duymasın. Öncelikle Kerem'in kendisinden ve ailesinden özür dileyerek başlayacağız. Olmasaydı iyiydi ama demek ki bunu da görecekmişiz. Kerem genç diye kimse ona haksızlık yapamaz. Olayın mağduru Kerem'dir. Bizde genç diye kimse ezilemez. Futbolcuların hepsi benim evladım gibidir. Diğer oyuncularımın hakları neyse Kerem de aynı haklara sahiptir. Bu olayın mağduru Kerem'dir. İlk özür Kerem'den dilenecektir" dedi.

"GEREĞİ YAPILACAK"Marcao ile Kerem tartışmasında gereğinin yapılacağını kaydeden Terim, şöyle konuştu: "Marcao soyunma odasında yoktu. Şimdi bunların hepsi benim evladım gibidir. Bundan emin olabilirsiniz. Kızarım da severim de ama orada mağdur Kerem. Dolayısıyla bir genç çocuğa, bir genç adama aleni destek vereceğim. Bunun için bir şeyi saklamaya da gerek yok ayrıca. Yani bizde genç diye kimse ezilmez. Böyle bir yaklaşımımız olmadı. O da onlar gibi bir birey. O da onlar gibi hakları olan futbolcu. Marcao böyle bir insan değil esasen. Hiç alakası yok. Hepimize sürpriz. Hepiniz Marcao'yu tanıyorsunuz. Sakin, oyunda belki tatlı sert oynuyor ama huy olarak klasik bir Brezilyalı. Devamlı gülen, espri yapan, neşeli, bağıran, müzik söyleyen bir adam. Bazen insanın olağanüstü halleri var. Onu da öyle düşünerek yaptığı bir şeyi akıl etmiyorum. Kerem'e bakış açımı anlatırken, onu da adaletsiz olarak bir kenara atmayı istemiyorum. İkisi de benim oyuncum. Yani yaşı büyük olması, yaşı küçük olana herhangi bir istenmeyen bir şey yapması manasına gelmediğini ifade etmeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle; şu anda verilmemesi gereken karar odur. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hangi karar çıkarsa çıksın gereği odur. Bizim adımıza demek. Burada özür dilenmesi gereken Kerem'dir. O bizim için bir bireydir. Yaşının küçük olması hiçbir şey ifade etmez."Atılan her gölün ve alınan her puanın önemini vurgulayan Terim, "Maça dönersek ilk 15 dakika hariç iyi oynayıp iyi bitirdik. Atılan her golün, alınan her puanın geçmişte ne kadar önemli olduğunu gördük. Meslektaşlarımızı aşağılamak değil, yakaladığımız fırsatları gol yapmamız gerektiğini söylüyoruz.   Galatasaray'a geldiğimde ilk maçı Giresunspor'a karşı oynadım. Ben de önemli yeri vardır. Giresunspor o zamanda iyiydi, şimdi de iyi, daha iyi olacaklarına inanıyorum. Süper Lig'e hoş geldin Giresunspor diyorum" diye konuştu."PROFESYONEL HAYAT NEYİ GEREKTİRİYORSA O OLACAKTIR"Falcao ve Feghouli'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya Terim, "Gitmelerine oynamaları engel değil hiç kimsenin. Bizim oyuncumuz, yeri geldiğinde kullanacağız ama bu arada teklif gelirse kimse için böyle bir mani yok. İkisinden de memnunum. İkisi de bizim değerli oyuncumuz. Yönetimimiz, başkanımız gerekli açıklamaları yapmıştır. Hep beraber konuşmuşturuz. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeri geldiğinde tabi oynayacak ama profesyonel hayat neyi gerektiriyorsa o olacaktır" yanıtını verdi."TFF'YE DE BU KONUDA ÇOK FAZLA ÇÖKMEYELİM"Rakip takımların taraftarlarının statlara alınmamasına yönelik karara ilişkin Terim, "TFF'nin rakip taraftarların alınmaması kararının muhakkak sağlam bir dayanağı vardır. Her halde orada seyahat etmenin sıkıntısı gibi bir takım sıkıntılar ona dayanıyordur. TFF'yi suçlamak ya da yanlış yapıyor demeyi ben doğru bulmuyorum. Çünkü görüyorsunuz, serbest diyorsunuz kimse maske takmıyor. Aşı olan gelsin diyoruz kimse aşı olmuyor. Haklı olarak inanın bana UEFA ve İskoçya seyahatimi bir anlatsam size, TFF'ye yüzde yüz hak verirsiniz. Nitekim yine gittiğimiz zaman yarın test oluyoruz, iner inmez tekrar teste giriyoruz. Onun için TFF'ye de bu konuda çok fazla çökmeyelim" açıklamasında bulundu.Terim, "Şu andan itibaren bizi 8 Eylül'e kadar bir bekleyin. Dolayısıyla ben burada da önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Herkesin verme durumu olabilir ama transfer yapma durumu olmadığı için tüm Avrupa'nın sanki bazı şeyleri yapacağız gibi ama oraya kadar da kafamızda bazı şeyler var. Tam oynayalım Randers ile oradan sonra daha rahat, gruplarda ne olur, nereye kadar gideriz, tahmin yapabiliriz" diyerek açıklamasını tamamladı.KELEŞ: KAZANMAK İSTİYORDUKGZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise ilk yarıda başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Oyundan memnun olduğunu belirten Keleş, "Sel felaketinden dolayı tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Lige iyi başlamak istiyorduk. Uzun süredir ligde değildik. Fakat eksikliklerimiz vardı tabi ki. Galatasaray, ligin güçlü takımlarından bir tanesi. Fakat ilk bölümde başarılı mücadele vardı. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltılar bizi demorize etti. Eksikliğimizden dolayı bayağı bir problem yaşadık. 10 kişi kalmak da sorun yaşattı. Fakat Galatasaray da 10 kişi kaldıktan sonra dengeyi kurduk. Genel olarak oyundan memnunum. Çünkü dediğim gibi eksikliğimiz var. Günden güne iyi giden bir oyunumuz var. Kazanmak istiyorduk. Oyundan memnunum ama skordan memnun değilim. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Bundan sonra ona hazırlanacağız" ifadelerinde bulundu."BU MAÇTA HAKEM DENGELERİ SAĞLAYAMADI"Maçın hakeminin dengeleri sağlayamadığını kaydeden Keleş, "Kulüp olarak biz hakemler hakkında yorum yapmak istemiyoruz. Şimdiye kadar yapmadık, yapmayacağız. Geçen sene de yapmadık. Öyle bir kararımız var. Hakemlerde hata yapabilir ama bu maçta hakem dengeleri sağlayamadı diyebilirim ama tabi ligde daha çok maç yönetecektir, çok problem olacağını zannetmiyorum. Yani bu mağlubiyeti hakeme bağlamak bana yakışmaz. Biz öyle bir kulüp değiliz. Çünkü dediğim gibi onlar da, biz de hata yapıyoruz. Oyuncular hata yapabiliyor ama güzel, keyifli, zevk veren bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Sonuç olarak memnun değilim ama onu da inşallah takım uyumu birliktelik beraberliği sağladıktan sonra kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Keleş, son olarak transfere ihtiyaçları olduklarına dikkat çekerek, "Defans oyuncumuz yok. Zaten santrafor, iki tane de kenar oyuncu alacağız. Bir de sol bek oyuncuya ihtiyacımız var. En problemli olduğumuz yerlerden bir tanesiydi o, uğraştık ama net bir sol bekle anlaşamadık ama Emre istediğimiz oyunculardan bir tanesi. İnşallah transferi sonuçlandırabiliriz. Santrafor ve 2 tane kenara alıp yaklaşık olarak 4-5 tane daha transferle bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçının ardından
Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk yetkili Reuters'a konuştu: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu 00:40 Türk yetkili Reuters'a konuştu: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir 23:16 Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın: Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir Son Dakika! Biden, Afganistan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi: Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile 23:07 Son Dakika! Biden, Afganistan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi: Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor 20:57 Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı 19:06 Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu 18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı 17:55 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz

Son Dakika Haberleri
18:44 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu
18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
"Marcao'ya yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna sinirlenen Terim, muhabire fena patladı: Kulağına söylenmiş bu herhalde senin         
01:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı         
00:14
Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü         
23:13
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü         
20:23
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi         
18:53
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı         
18:10
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
"Çay soğuk" cinayetinde ifadeler çelişti! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka konuştu         
16:25
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 02:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement