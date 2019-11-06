Son Dakika Haberleri: Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
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Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'in konuğu olacak.

Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'in konuğu olacak. TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

REAL MADRID: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

GALATASARAY:  Muslera - Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone


UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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