Galatasaray, Maicon ile Yollarını Ayırdı
41 dakika önce
Galatasaray Kulübü, Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak transfer olduğunu borsaya bildirdi.
Galatasaray
Kulübü, Maicon
'un Al-Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak transfer olduğunu borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir" denildi. 1,5 yıllığına Suudi Arabistan
ekibi Al-Nassr Saudi'ye transfer olan Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 15 Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
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