Galatasaray Manuel Costa ile 1,5 yıllığa anlaştı | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Manuel Costa ile 1,5 yıllığa anlaştı | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Galatasaray Manuel Costa ile 1,5 yıllığa anlaştı | Transfer haberleri

6 saat önce

Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması üzerine Galatasaray, Kongolu yıldızın alternatifini Suudi Arabistan'da buldu.

Galatasaray Manuel Costa ile 1,5 yıllığa anlaştı | Transfer haberleri, System.String[]

Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması üzerine Galatasaray, Kongolu yıldızın alternatifini Suudi Arabistan'da buldu.


Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giyen da Costa'nın transferinde mutlu sona ulaşan Cimbom, deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı.


Marcao'nun partneri olacak olan Faslı stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.


Hava hakimiyeti ile dikkat çeken da Costa, attığı gollerle skora katkı da yapabiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, "G. Saray'a gidiyorum" açıklaması yaptığı ifade edildi.


Takvim Gazetesi, Suudi Arabistan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:19 
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