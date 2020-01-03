Galatasaray Manuel da Costa ile pazarlık masasında | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Manuel da Costa ile pazarlık masasında | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Galatasaray Manuel da Costa ile pazarlık masasında | Son dakika transfer haberleri

6 saat önce

Arap kulübü Al İttihad'la bağlarını kopardıktan sonra teklifleri değerlendirmeye başlayan Sivasspor ve Başakşehir'in eski stoperi Manuel da Costa, Galatasaray'la pazarlık masasında.

Galatasaray Manuel da Costa ile pazarlık masasında | Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Arap kulübü Al İttihad'la bağlarını kopardıktan sonra teklifleri değerlendirmeye başlayan Sivasspor ve Başakşehir'in eski stoperi Manuel da Costa, Galatasaray'la pazarlık masasında.


Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık mukavele teklif ederken, senelik 800 bin Euro önerildiği ortaya çıktı.


Cim Bom'la prensip anlaşmasına varan tecrübeli savunmacı, resmi imza için beklemede. Galatasaray cephesi ise gündemdeki daha kaliteli alternatif isimlerle görüşüp bu transferdeki son kararını verecek. (Fanatik)


Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:56 
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