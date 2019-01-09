Galatasaray, Marcao'nun Ardından Emre Taşdemir'i de Kap'a Bildirdi

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.





Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Sarı-kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul

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