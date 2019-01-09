Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Marcao'nun Ardından Emre Taşdemir'i de Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Marcao'nun Ardından Emre Taşdemir'i de Kap'a Bildirdi

1 saat önce

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Marcao'nun Ardından Emre Taşdemir'i de Kap'a Bildirdi, System.String[]


Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:01 Kaynak: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Emre Taşdemir, Spor
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