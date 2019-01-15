Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Marcao'nun Sözleşme Detaylarını Açıkladı

Galatasaray, Marcao'nun Sözleşme Detaylarını Açıkladı

2 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao (Marcos Do Nascimento Teixeira) ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını ve Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 4 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray, Marcao'nun Sözleşme Detaylarını Açıkladı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao (Marcos Do Nascimento Teixeira) ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını ve Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 4 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Marcao ve kulübü Chaves ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında 400 bin avro garanti ücret alacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün Marcao'ya diğer 3 sezonda ise sırasıyla 800, 850 ve 900 bin avro garanti ücret ödeyeceği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Spor
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