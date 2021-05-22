Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Galatasaray Kulübü, Marcao'nun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"
Kaynak: DHA
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