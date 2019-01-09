Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Marcao'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Marcao'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı

1 saat önce

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) transferi için Portekiz kulübü Chaves'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Marcao'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı, System.String[]
Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) transferi için Portekiz kulübü Chaves'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Portekiz Süper Ligi'nde Chaves forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 lig maçında forma giyip 2 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Spor
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