Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Marcao'nun Transferi İçin Kulübü Chaves ile Anlaştı

Galatasaray, Marcao'nun Transferi İçin Kulübü Chaves ile Anlaştı

42 dakika önce

Galatasaray, Marcao'nun (Marcos Do Nascimento Teixeira) transferi için Portekiz kulübü Chaves ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Galatasaray, Marcao'nun Transferi İçin Kulübü Chaves ile Anlaştı, System.String[]
Galatasaray, Marcao'nun (Marcos Do Nascimento Teixeira) transferi için Portekiz kulübü Chaves ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın kulübümüze transferi için mevcut kulübü olan Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Portekiz, Galatasaray, Spor
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