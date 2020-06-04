Galatasaray: "Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele...
Galatasaray: "Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.
Galatasaray: "Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:48 Kaynak: İHA
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