Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Marcao Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Marcao Transferi İçin Görüşmelere Başladı

1 saat önce

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Marcao Transferi İçin Görüşmelere Başladı, System.String[]


Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:47 Kaynak: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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