Galatasaray, Marcao Transferi İçin Görüşmelere Başladı
1 saat önce
Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Brezilyalı oyuncu Marcos Do Nascimento Teixeira ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:47 Kaynak: DHA
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