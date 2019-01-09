Galatasaray, Marcao Transferini Bitirdi
46 dakika önce
Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao ile anlaşmaya sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
, Portekiz
ekibi Chaves'ten stoper Marcao ile anlaşmaya sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün Marcao transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:56 Kaynak: İHA
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