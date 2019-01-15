Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Marcao'yu 4 Milyon Euro Karşılığında Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Marcao'yu 4 Milyon Euro Karşılığında Kadrosuna Kattı

56 dakika önce

Galatasaray Kulübü, daha önce anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Marcao'nun sözleşme detaylarını açıkladı.

Galatasaray, Marcao'yu 4 Milyon Euro Karşılığında Kadrosuna Kattı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, daha önce anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Marcao'nun sözleşme detaylarını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, genç savunma oyuncusu için oyuncunun eski kulübü Chaves'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Ayrıca Marcao, Galatasaray'da bu sezonun ikinci yarısı için 400 bin Euro, gelecek sezon için 800 bin Euro, 2020-2021 sezonu için 850 bin Euro ve 2021-2022 sezonu için 900 bin Euro kazanacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne  4.000.000 Euro  tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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