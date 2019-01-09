Son Dakika Haberleri: Galatasaray Marcao'yu Kap'a Bildirdi

Galatasaray Marcao'yu Kap'a Bildirdi

58 dakika önce

Galatasaray, Brezilyalı defans oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda kulübü Chaves ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Marcao'yu Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray, Brezilyalı defans oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda kulübü Chaves ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İkinci yarı hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray'da ilk transfer gelişmesi geldi. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu, Chaves formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada görev alırken, 2 de gol kaydetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Spor
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