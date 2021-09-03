Galatasaray, Marcao'yu UEFA listesine dahil etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçlar öncesi 25 oyuncudan oluşan A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi.

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