Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi

6 saat önce

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi, System.String[]

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi - İSTANBUL

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi
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