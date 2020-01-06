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Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi
6 saat önce
Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi - İSTANBUL
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