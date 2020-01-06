Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi - Son Dakika

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi

6 saat önce

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi, System.String[]

Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.

(İHA)

Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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