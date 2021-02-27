Galatasaray, mart ayına lider girdiği 7 sezonda da şampiyon olmayı başardı - Son Dakika

Galatasaray, mart ayına lider girdiği 7 sezonda da şampiyon olmayı başardı

27.02.2021 21:18
Galatasaray, mart ayına lider girdiği 7 sezonda da şampiyon olmayı başardı, System.String[]

Erzurumspor'u sahasında 2-0 mağlup eden ve mart ayına lider girmeyi başaran Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte daha önce mart ayına 7 kez lider girdi ve bu sezonların tamamında şampiyon olmayı başardı.

Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte mart ayına zirvede girdiği 7 sezonun tamamında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, mart ayına zirvede girmeyi garantiledi. Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer alan Galatasaray, 57 puana yükseldi.

SADECE 1 KEZ MART AYINA LİDER GİREMEDİ

Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte 8 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, bunların sadece 1'inde mart ayına lider giremedi. 2018/19 sezonunda Başakşehir ile çekişen Galatasaray, 8 puanlık farkı kapatarak mutlu sona ulaşmıştı. Bu şampiyonluktan önceki 7 şampiyonlukta ise Galatasaray, mart ayına da lider girmişti.

İşte Galatasaray'ın Fatih Terim ile birlikte mart ayına lider girip şampiyon olduğu sezonlar;

2017/18

2012/13

2011/12

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

Galatasaray, mart ayına lider girdiği 7 sezonda da şampiyon olmayı başardı

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Son Dakika Spor Galatasaray, mart ayına lider girdiği 7 sezonda da şampiyon olmayı başardı - Son Dakika Spor


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