Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

01.02.2021 10:27
Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek, System.String[]

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünden 3 puanla ayrılan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünden 3 puanla ayrılan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı. Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'a karşı 3 puan aldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 içi saha mücadelesinde de rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü.

BELHANDA VE LUYİNDAMA SINIRDA

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

Galatasaray'da tedavi ve saha adaptasyon çalışmaları devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda yer almayacak. Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui mücadelede oynayamayacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika


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