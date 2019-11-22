Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasından notlar

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'lık skorla yendiği maçtan öne çıkanları sizler için derledik.

BAŞAKŞEHİR YENİLMEZLİĞİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Son mağlubiyetini ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik sonuçla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakadan sonra oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

MAHMUT TEKDEMİR OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşmasının 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda turuncu-lacivertlilerde bir de sakatlık şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Bir süre tedavisi saha içinde devam eden Mahmut, oyuna devam edemedi ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Mahmut Tekdemir'in yerine 60. dakikada oyuna Gulbrandsen dahil oldu.

RYAN BABEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Babel, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesi iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan Ryan Babel, müsabakanın 3. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.

Sınırda bulunan diğer futbolcu Younes Belhanda ise 86. dakikada oyuna dahil oldu ve kart görmedi.

GALATASARAY BU SEZON LİGDE 3. YENİLGİSİNİ ALDI

Başakşehir'e evinde mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 12. Haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.

GALATASARAY EVİNDEKİ 41 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Galatasaray, Başakşehir mağlubiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 41 maç sonra yenildi.

Galatasaray, ligde evinde yenilmezliğini Başakşehir karşısında sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmamıştı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kalmıştı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray'da ayrıca hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini sona erdirmiş oldu.

ARDA TURAN ISLIKLANDI

Eski takımı Galatasaray'a karşı oynayan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

OKAN KOCUK İLK KEZ OYNADI

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Okan Kocuk yer aldı. Okan ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'ın sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası bel ağrısı çeken Fernando Muslera'nun yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalede Okan'a şans verdi. Muslera'nın yokluğunda kaleyi alan 24 yaşındaki file bekçisi kalesini gole kapatamadı.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)