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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kanat ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusuyla sona erdiği kaydedildi.
Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın saat 13.00'te TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.
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