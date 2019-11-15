Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Spor Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kanat ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusuyla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim!
Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek 3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]