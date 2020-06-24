Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kuvvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadığı bildirildi. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Galatasaray , Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

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