Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale taktik oyunu oynayan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:35 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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