Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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