Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.


Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Medipol Başakşehir müsabakası için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:02 
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