Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı oyuncular dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.