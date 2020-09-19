Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde pas yaparak devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
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