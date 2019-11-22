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Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre iki değişikliğe gitti.

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre iki değişikliğe gitti.

Buruk, MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde yer alan Berkay Özcan ve Fredrik Gulbrandsen'in yerine, sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci ile Mahmut Tekdemir'e ilk 11'de görev verdi.

Skrtel kadroda yok

Medipol Başakşehir'de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda yer almadı.

Tedavisi süren Skrtel, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından Galatasaray mücadelesinde de kadroya alınmadı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Danijel Aleksic de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

Mahmut, Azubuike ve Mehmet Topal ilk kez birlikte ilk 11'de

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, bu sezon ligde orta sahanın göbeğinde ilk kez Mahmut Tekdemir-Azubuike-Mehmet Topal üçlüsüne şans verdi.

Orta sahayı bu üç isimle güçlü tutmak isteyen Buruk, İrfan Can Kahveci'yi ise sol kanatta görevlendirdi.

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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