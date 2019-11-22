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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
6 saat önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:53 Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Maçın ardından
İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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