Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Son Dakika Güncel Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ - Son Dakika

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları Maçın ardından

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:53 Kaynak: AA
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Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider
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