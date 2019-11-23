Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)
Son Dakika Güncel Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)

6 saat önce

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları Maçın ardından

İSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:03 Kaynak: AA
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