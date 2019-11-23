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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Fatih Terim (2)
6 saat önce
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları Maçın ardındanİSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları Maçın ardından
İSTANBUL - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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