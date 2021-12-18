Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erdinç Sözer - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, maç içerisinde kendi oyunlarını parça parça oynayabildiklerini belirtti.

Pozisyonlar yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Avantajımızı maç sonuna kadar sağlamak isterdik. 85'te kornerden yediğimiz gol bizi üzdü. Galibiyet için geldik, galibiyet için oynadık. Net pozisyonlarımız vardı, onları değerlendirebilseydik ikinci golü bulabilirdik. Şimdilik memnunuz. 9. maçımızı yaptık ve yine yenilmedik. Burada 2 puan bıraktık. Gelecek maç için hazırlanacağız."