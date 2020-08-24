Galatasaray Metin Kurt'u andı

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan anma mesajında, 1948'de Kırklareli'nde doğan Metin Kurt'un; Adaletspor, Altay ile PTT'den sonra 1970'de Galatasaray'a transferinin gerçekleştiği ve Brian Birch yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda 6 sezon oynadığı dönemde üst üste 3 kez şampiyon olan kadronun değişmezlerinden biri olduğu kaydedildi.

Anma mesajında, Metin Kurt'un "Halka yakın olmak için kanatta oynuyorum" cümlesiyle taraftarın gönlünde taht kurduğu belirtilerek, "37 kez ay-yıldızlı formayı giyen Metin Kurt, ülkemizde ilk futbolcu sendika girişimini başlattı. Galatasaray sonrası Kayserispor'da futbolu bırakan unutulmaz isim, Eyüpspor ve Yedikule gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış, 24 Ağustos 2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ölümünün 8. yılında eski futbolcumuz Metin Kurt'u saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.