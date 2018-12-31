Galatasaray Meydanında Güvenlik Önlemleri
36 dakika önce
İSTANBUL DHAYeni yıla saatler kala Galatasaray Meydanı'nda da güvenlik önlemleri arttırıldı.
İSTANBUL DHA
Yeni yıla saatler kala Galatasaray Meydanı
'nda da güvenlik önlemleri arttırıldı. Toplumsal müdahale aracı TOMA, zırhlı araçlar ile ambulansların Galatasaray Meydanı'nda bekletildikleri görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-TOMA'dan görüntü
-Zırhlı araçlar
-Ambulanslar
-Polisler
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:46 Kaynak: DHA
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