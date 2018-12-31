Son Dakika Haberleri: Galatasaray Meydanında Güvenlik Önlemleri

Galatasaray Meydanında Güvenlik Önlemleri

36 dakika önce

İSTANBUL DHAYeni yıla saatler kala Galatasaray Meydanı'nda da güvenlik önlemleri arttırıldı.

Galatasaray Meydanında Güvenlik Önlemleri, System.String[]
İSTANBUL DHA

Yeni yıla saatler kala Galatasaray Meydanı'nda da güvenlik önlemleri arttırıldı. Toplumsal müdahale aracı TOMA, zırhlı araçlar ile ambulansların Galatasaray Meydanı'nda bekletildikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-TOMA'dan görüntü

-Zırhlı araçlar

-Ambulanslar

-Polisler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:46 Kaynak: DHA

DHA, Galatasaray Meydanı, Güncel
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