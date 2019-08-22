Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı

13 dakika önce

Galatasaray, Yunan oyuncusu Konstantinos Mitroglou'nu Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiraladı.

Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı, System.String[]

Galatasaray, Yunan oyuncusu Konstantinos Mitroglou'nu Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiraladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda ekibinin, oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin avro ödeme yapacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 2019-2020 sezonu için Mitroglou'na net 1 milyon 950 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Bu anlaşmayla Galatasaray, Yunan golcünün yıllık ücretinin 700 bin avrosunu üstlenmiş oldu.

Galatasaray, Eindhoven, Hollanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan TFF'ye Kostas Mitroglou bildirimi
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 00:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]