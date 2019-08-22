Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı

Galatasaray, Yunan oyuncusu Konstantinos Mitroglou'nu Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiraladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda ekibinin, oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin avro ödeme yapacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 2019-2020 sezonu için Mitroglou'na net 1 milyon 950 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Bu anlaşmayla Galatasaray, Yunan golcünün yıllık ücretinin 700 bin avrosunu üstlenmiş oldu.