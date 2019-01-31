Galatasaray, Mitroglou'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı
52 dakika önce
Galatasaray Kulübü, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray
Kulübü, Fransa
Birinci Futbol
Ligi ekibi Olympique Marsilya
'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
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'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique Marsilya'yla resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Bu sezon Fransız kulübüyle 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol attı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:55 Kaynak: AA
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