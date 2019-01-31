Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mitroglou'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Mitroglou'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı

52 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Mitroglou'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique Marsilya'yla resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu sezon Fransız kulübüyle 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Fransa, Olympique Marsilya, Galatasaray, Spor
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