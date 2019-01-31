Galatasaray, Mitroglou'nun Transferi İçin Görüşmelere Başladı

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Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu

Damien Comolli'den Serdar Aziz'e Övgü: Tecrübeli ve Çok İyi Bir Oyuncu