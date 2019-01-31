Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi

1 saat önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun kiralanması konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Galatasaray, Mitroglou'yu Kap'a Bildirdi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Galatasaray Kulübü, Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nun kiralanması konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

DHA, Galatasaray, Spor
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