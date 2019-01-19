Galatasaray - Mke Ankaragücü: 6-0

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenGALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk.





STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken



GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 77 Yunus Akgün)



MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır - Kenan Özer (Dk. 61 Ozokwo), Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 28 Kone), Pinto (Dk. 68 Mehmet Sak), Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan Parlak, Kubilay Kanatsızkuş



GOLLER: Dk. 1 - Dk. 26 Sinan Gümüş, Dk. 21 - Dk. 59 - Dk. 63 Onyekuru, Dk. 86 N'Diaye (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Belhanda, Linnes, Fernando (Galatasaray) - Moulin, Pinto, Kenan Özer (MKE Ankaragücü)



Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.



1'inci dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Hızlı paslarla rakip yarı sahaya giden sarı kırmızılı takımda Belhanda topu Onyekuru'ya bıraktı. Onyekuru, sağ kanatta müsait pozisyonda bulunan Mariano'ya pasını aktarırken, Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Feghouli'nin önüne bıraktı. Feghouli topu içeri çevirirken, savunmanın hatası sonucunda top Onyekuru'nun önünde kaldı. Onyekuru'nun vuruşu savunmadan sekerken, seken topu Sinan Gümüş tamamladı: 1-0.



11'inci dakikada Sinan Gümüş, kendisine doğru gelen uzun topu tek pasla Onyekuru'nun önüne attı. Onyekuru hızla rakip ceza sahasına sokulurken, yaptığı vuruşa savunma müdahale etti.



21'inci dakikada Linnes sol kanatta topla buluştu ve pasını ceza sahası içerisinde yer alan N'Diaye'ye aktardı. N'Diaye tek pasla Onyekuru'yu görürken, yıldız futbolcu rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 2-0.



26'ncı dakikada Belhanda - Mariano paslaşmasında Mariano ceza sahasına girdi ve topu altıpas üzerindeki Sinan Gümüş'e çıkarttı. Sinan'ın tekte vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.



İlk yarı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



49'uncu dakikada Fernando topu bir süre sürdükten sonra pasını Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.



56'ncı dakikada takım arkadaşının pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunu kaleci Altay çeldi.



59'uncu dakikada Fernando topu kaptı ve pasını Onyekuru'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı yerden vuruş fileleri sarstı: 4-0.



63'üncü dakikada Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği top, arka direkte bulunan Onyekuru'nun önüne geldi. Yıldız futbolcu yaptığı vuruş ile kendisinin 3'üncü, takımının 5'inci golünü kaydetti: 5-0.



77'nci dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahasında arka direğe aşırdığı topu Mariano altıpasa çevirdi. N'Diaye topa dokunurken, Altay gole izin vermedi.



86'ncı dakikada Mariano, Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına girdi ve pasını Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un gelişine vuruşu savunmadan sekerken, seken topa N'Diaye'nin yaptığı vole vuruş ağlara gitti: 6-0.



Mücadele Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



BELHANDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sarı kart gören Younes Belhanda, cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.





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