Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak yarın saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Spor
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